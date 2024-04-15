Столичные химпредприятия нарастили объёмы производства
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Об этом сообщает НСН.
«Компании столичного химпрома наращивают производственную базу, выводят на рынок востребованные товары и увеличивают объёмы выпуска продукции, уверенно закрывая потребности потребителей», — сказал Овчинский.
Он также отметил, что в 2023 году в столице в четыре раза вырос объём производства полиэтилена и на 15% увеличилось изготовление лакокрасочных материалов.
В настоящее время в Москве работает более 260 заводов.
Ранее сообщалось, что в Западном Дегунине, построят комплекс по производству продуктов питания.