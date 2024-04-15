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Столичные химпредприятия нарастили объёмы производства

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Предприятия химической промышленности Москвы нарастили объёмы производства, заявил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Столичные химпредприятия нарастили объёмы производства
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

«Компании столичного химпрома наращивают производственную базу, выводят на рынок востребованные товары и увеличивают объёмы выпуска продукции, уверенно закрывая потребности потребителей», — сказал Овчинский.

Он также отметил, что в 2023 году в столице в четыре раза вырос объём производства полиэтилена и на 15% увеличилось изготовление лакокрасочных материалов.

В настоящее время в Москве работает более 260 заводов.

Ранее сообщалось, что в Западном Дегунине, построят комплекс по производству продуктов питания.

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