В Москве построят комплекс по производству продуктов питания

В Москве, в Западном Дегунине, построят комплекс по производству продуктов питания.

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земельные участки на севере столицы, которые использовали не по целевому назначению, вовлекут в хозяйственный оборот и на них возведут производство продуктов питания в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

По словам Ефимова, город выделит порядка 1,8 га территорий без проведения торгов в аренду на пять лет.

Ранее московские предприятия нарастили объёмы выпуска механического оборудования.