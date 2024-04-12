RT в Telegram
Подпишись

В Москве построят комплекс по производству продуктов питания

Короткая ссылка
В Москве, в Западном Дегунине, построят комплекс по производству продуктов питания.
В Москве построят комплекс по производству продуктов питания

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Земельные участки на севере столицы, которые использовали не по целевому назначению, вовлекут в хозяйственный оборот и на них возведут производство продуктов питания в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

По словам Ефимова, город выделит порядка 1,8 га территорий без проведения торгов в аренду на пять лет.

Ранее московские предприятия нарастили объёмы выпуска механического оборудования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить