Московские предприятия нарастили объёмы выпуска механического оборудования

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичные предприятия нарастили объёмы выпуска оборудования и машин более чем на 25% по итогам 2023 года.

Об этом информирует НСН.

По словам главы департамента, на данный момент в машиностроительном комплексе столицы работает более 260 заводов, выпускающих конвейеры, лифты, металлообрабатывающие станки, роботизированные системы, холодильное оборудование и т. д. На таких предприятиях заняты свыше 11,7 тыс. специалистов.

Как отметил Овчинский, темпы производства возрастают.

«В частности, почти в три раза выросло производство металлообрабатывающих станков, в два раза — конвейеров, а изготовление лифтов — на 29,4%», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что производитель радиочастотных фильтров стал резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».