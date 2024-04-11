RT в Telegram
Подпишись

Московские предприятия нарастили объёмы выпуска механического оборудования

Короткая ссылка
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский заявил, что столичные предприятия нарастили объёмы выпуска оборудования и машин более чем на 25% по итогам 2023 года.
Московские предприятия нарастили объёмы выпуска механического оборудования
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

По словам главы департамента, на данный момент в машиностроительном комплексе столицы работает более 260 заводов, выпускающих конвейеры, лифты, металлообрабатывающие станки, роботизированные системы, холодильное оборудование и т. д. На таких предприятиях заняты свыше 11,7 тыс. специалистов.

Как отметил Овчинский, темпы производства возрастают.

«В частности, почти в три раза выросло производство металлообрабатывающих станков, в два раза — конвейеров, а изготовление лифтов — на 29,4%», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что производитель радиочастотных фильтров стал резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить