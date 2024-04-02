«Технополис «Москва» будет производить радиочастотные фильтры

Производитель радиочастотных фильтров стал резидентом особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Владислав Овчинский.

По его словам, резидентом стало предприятие «Бутис», которое производит оборудование для навигационной и телекоммуникационной аппаратуры, автомобильной электроники, радиостанций, смартфонов и других устройств для очистки сигнала от радиопомех.

Производство находится на площадке ОЭЗ в Печатниках, где выпускаются полностью российские микроэлектронные изделия.