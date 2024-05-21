Писториус: Германия не собирается сбивать ракеты России над Украиной

Германия и другие страны не обсуждают всерьёз возможность сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной — это было бы прямым участием в конфликте, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Его слова приводит РИА Новости.

Такое заявление министр сделал на пресс-конференции с министром обороны Латвии Андрисом Спрудсом.

Писториуса спросили о высказанной идее Владимира Зеленского, согласно который западные страны могли бы сбивать российские ракеты над Украиной. Как заявил министр, это «очень деликатный запрос».

«Это была бы форма прямого участия в войне. Поэтому я бы сказал, давайте обсуждать это, но... сейчас не время, и в действительности у нас нет возможности рассматривать это всерьёз. Как минимум в Германии, но, насколько я знаю, у других стран тоже», — добавил глава ведомства.

Глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених ранее назвал безответственными и чрезвычайно опасными предложения немецких парламентариев отражать российские авиаудары над Украиной силами НАТО.

Как писало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, несколько немецких парламентариев поддержали идею применять западные зенитные комплексы с территории стран НАТО для противодействия российским ракетам над Украиной.