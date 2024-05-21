Группу туристов из ФРГ задержали на границе с Россией польские пограничники

Группу туристов из Германии задержали на границе с Калининградской областью польские пограничники.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на службу погранохраны Польши, туристы вступили на полосу, разделяющую два государства, и начали трогать заграждения. Нарушения были зафиксированы на камеры, после чего патруль выехал и задержал граждан.

Каждого из нарушителей оштрафовали на 500 злотых (около $128).

Ранее сообщалось, что белорусские пограничники 17 мая обнаружили на границе с Польшей пятерых избитых граждан Сомали. Им оказали необходимую помощь.