Спикер парламента Армении предложил обсудить обложение церкви налогом
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Об этом сообщает Sputnik Армения.
«Хочу понять, почему священнослужитель, которому целуют ручки, должен быть выше простого бизнесмена, платящего налоги и покупающего патроны для армии. Для меня крупные налогоплательщики самые важные люди. Они финансируют безопасность Армении», — сказал он с трибуны парламента.
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил протесты в Армении, ранее заявил о теоретической возможности начать процедуру импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В правящей партии «Гражданский договор» после этого заявили, что не намерены обсуждать вопрос отставки премьера.