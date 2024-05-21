Спикер парламента Армении предложил обсудить обложение церкви налогом

Спикер армянского парламента Ален Симонян на фоне протестов движения «Тавуш во имя родины», которое возглавил архиепископ Баграт, предложил обсудить вопрос, почему церковь не облагается налогами.

Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Хочу понять, почему священнослужитель, которому целуют ручки, должен быть выше простого бизнесмена, платящего налоги и покупающего патроны для армии. Для меня крупные налогоплательщики самые важные люди. Они финансируют безопасность Армении», — сказал он с трибуны парламента.

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, который возглавил протесты в Армении, ранее заявил о теоретической возможности начать процедуру импичмента премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В правящей партии «Гражданский договор» после этого заявили, что не намерены обсуждать вопрос отставки премьера.