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Жители Москвы протестируют единый читательский билет

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Жители Москвы протестируют работу единого читательского билета в приложении «Мой id».
Жители Москвы протестируют единый читательский билет
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает сайт «Москва 24», рассказал замруководителя Департамента информационных технологий столицы Дмитрий Иванов.

По его словам, таким образом городские власти смогут узнать, насколько удобно москвичам пользоваться приложением «Мой id».

«В ноябре прошлого года мы его доработали: теперь есть возможность не только брать и сдавать книги по штрихкоду, но и прямо в приложении просматривать список взятых книг и отслеживать сроки их возврата», — сказал Иванов.

Ранее в Москве в рамках масштабной программы капитального ремонта привели в порядок более 20 домов, в которых расположены библиотеки.

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