В Москве провели капитальный ремонт в 20 домах с библиотеками

В Москве в рамках масштабной программы капитального ремонта привели в порядок более 20 домов, в которых расположены библиотеки.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Так, отремонтирован 155-метровый дом-кольцо на улице Довженко, 6 (ЗАО), где расположена библиотека №217. Здание было построено в 1976 году.

Ещё одно отремонтированное строение с библиотекой — дом №14 на Аргуновской улице (СВАО). 12-этажное здание построили в 1972 году, внутри располагается библиотека №67.

Специалисты также отремонтировали фасад дома №14 на улице Новаторов (ЮЗАО) 1972 года постройки, где находится библиотека №172.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова сообщала, что новый многоквартирный дом по программе реновации в посёлке Акулово введут до конца 2024 года.