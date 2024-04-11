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В Орске проверят версию о том, что дамбу прогрызли грызуны

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Минстрой России вместе с Минприроды проверят версию о том, что дамбу в Орске прогрызли грызуны, заявил министр строительства Ирек Файзуллин.
В Орске проверят версию о том, что дамбу прогрызли грызуны
  • РИА Новости

«Мы проведём обследование совместно с Министерством природных ресурсов, как что прогрызли. Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 м, по факту у нас 10 пришло. То есть с огромной скоростью огромная масса воды надавила», — цитирует его ТАСС.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее пообещал выделить средства для экспертизы дамбы и разработки новой в районе Орска.

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург в связи с ситуацией с паводком.

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