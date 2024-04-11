Глава МЧС России Куренков вылетел в Оренбург

Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Оренбург в связи с ситуацией с паводком.

«Куренков вылетел в Оренбург... В городе глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, оказание помощи пострадавшему населению и оценит развитие паводка», — заявили в ведомстве.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер ранее пообещал выделить средства для экспертизы дамбы и разработки новой в районе Орска.

В ближайшие сутки в Оренбургской области поднимется уровень воды в реке Урал, ожидается подтопление около 3,5 тыс. домов.