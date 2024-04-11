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Губернатор Оренбуржья пообещал выделить деньги для экспертизы дамбы в Орске

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пообещал выделить средства для экспертизы дамбы и разработки новой в районе Орска.
Губернатор Оренбуржья пообещал выделить деньги для экспертизы дамбы в Орске
  • РИА Новости

«Дамба нужна, люди там живут… Обязательно выделим деньги для экспертизы, хотя мне и так всё понятно, я там всё ногами обошёл, и второе, конечно, для изготовления проекта полноценного», — цитирует его РИА Новости.

Корреспондент RT Максим аль-Тури ранее показал затопленные улицы в городе Орске Оренбургской области, где есть возможность передвигаться лишь на лодках или вездеходах-амфибиях.

Подробнее об обстановке в Орске — в сюжете RT.

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