RT в Telegram
Подпишись

Инфекционист Вознесенский: вирус обезьяньего герпеса не опасен для человека

Короткая ссылка
Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что вирус обезьяньего герпеса не представляет опасности для человека.
Инфекционист Вознесенский: вирус обезьяньего герпеса не опасен для человека
  • РИА Новости

«Учёным на сегодняшний день известно большое разнообразие вирусов герпеса, но только восемь из них имеют патогенность для человека. Другие вирусы имеют межвидовой барьер и не могут вызывать заболевание у нас», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, вирусы, которыми болеют другие биологические виды, не опасны для людей.

Со своей стороны, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что оснований для беспокойства нет.

«Церкопетековый вирус герпеса — известный вирус, но он очень редко заражает людей, обычно это в дикой природе или в лабораторных условиях случаи заражения регистрируются», — заявил он.

В марте сообщалось, что Республика Конго зарегистрировала первые случаи заражения оспой обезьян в ряде регионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить