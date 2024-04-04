Инфекционист Вознесенский: вирус обезьяньего герпеса не опасен для человека

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский заявил, что вирус обезьяньего герпеса не представляет опасности для человека.

«Учёным на сегодняшний день известно большое разнообразие вирусов герпеса, но только восемь из них имеют патогенность для человека. Другие вирусы имеют межвидовой барьер и не могут вызывать заболевание у нас», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, вирусы, которыми болеют другие биологические виды, не опасны для людей.

Со своей стороны, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что оснований для беспокойства нет.

«Церкопетековый вирус герпеса — известный вирус, но он очень редко заражает людей, обычно это в дикой природе или в лабораторных условиях случаи заражения регистрируются», — заявил он.

В марте сообщалось, что Республика Конго зарегистрировала первые случаи заражения оспой обезьян в ряде регионов.