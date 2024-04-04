Инфекционист Вознесенский: вирус обезьяньего герпеса не опасен для человека
- РИА Новости
«Учёным на сегодняшний день известно большое разнообразие вирусов герпеса, но только восемь из них имеют патогенность для человека. Другие вирусы имеют межвидовой барьер и не могут вызывать заболевание у нас», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».
По его словам, вирусы, которыми болеют другие биологические виды, не опасны для людей.
Со своей стороны, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что оснований для беспокойства нет.
«Церкопетековый вирус герпеса — известный вирус, но он очень редко заражает людей, обычно это в дикой природе или в лабораторных условиях случаи заражения регистрируются», — заявил он.
В марте сообщалось, что Республика Конго зарегистрировала первые случаи заражения оспой обезьян в ряде регионов.