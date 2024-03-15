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AP: первые случаи заражения оспой обезьян выявили в нескольких регионах Конго

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Республика Конго зарегистрировала первые случаи заражения оспой обезьян в ряде регионов. Такую информацию приводит агентство Associated Press со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
AP: первые случаи заражения оспой обезьян выявили в нескольких регионах Конго
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что это указывает на то, как заболевание может распространяться по Африке, так как передача оспы обезьян половым путём была впервые подтверждена на континенте в 2023 году.

По данным Минздрава Конго, в республике было зарегистрировано порядка 43 случаев заражения оспой обезьян в девяти регионах. Правительство пока никак не прокомментировало эту информацию.

Ранее стало известно о двух случаях заболевания оспой обезьян, которые выявили в Санкт-Петербурге.

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