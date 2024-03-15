AP: первые случаи заражения оспой обезьян выявили в нескольких регионах Конго
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В сообщении отмечается, что это указывает на то, как заболевание может распространяться по Африке, так как передача оспы обезьян половым путём была впервые подтверждена на континенте в 2023 году.
По данным Минздрава Конго, в республике было зарегистрировано порядка 43 случаев заражения оспой обезьян в девяти регионах. Правительство пока никак не прокомментировало эту информацию.
Ранее стало известно о двух случаях заболевания оспой обезьян, которые выявили в Санкт-Петербурге.