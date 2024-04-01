Столичные производители запустили поставки продуктов питания в Бразилию и Индию

Поставки продуктов питания в Бразилию и Индию запустили столичные производители, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Экспортные сделки при участии города заключили почти 140 представителей индустрии. Общая сумма контрактов превысила 7 млрд рублей. Это на 75% больше, чем в 2022 году», — сказала Сергунина.

Она также отметила, что спросом в дружественных странах пользуются сладости, лимонады, консервы и многое другое.

Ранее сообщалось, что пищевые предприятия из Москвы разработали новые линейки продукции.