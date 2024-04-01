Столичные производители запустили поставки продуктов питания в Бразилию и Индию
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Экспортные сделки при участии города заключили почти 140 представителей индустрии. Общая сумма контрактов превысила 7 млрд рублей. Это на 75% больше, чем в 2022 году», — сказала Сергунина.
Она также отметила, что спросом в дружественных странах пользуются сладости, лимонады, консервы и многое другое.
Ранее сообщалось, что пищевые предприятия из Москвы разработали новые линейки продукции.