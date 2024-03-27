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Пищевые предприятия из Москвы разработали новые линейки продукции

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Московские пищевые компании расширили производство и разработали новые линейки продукции, заявил глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Пищевые предприятия из Москвы разработали новые линейки продукции
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Благодаря разносторонней поддержке города московские промышленники расширяют ассортимент продукции, увеличивают объёмы выпуска и поставляют её на отечественный и зарубежные дружественные рынки», — сказал Овчинский.

В настоящее время в Москве работает более 4,2 тыс. промышленных компаний.

Ежегодно открывается около 100 малых и порядка 40—50 средних и крупных предприятий.

Ранее сообщалось, что в Москве нарастили производство электроники, компьютеров и оптических изделий.

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