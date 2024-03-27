Пищевые предприятия из Москвы разработали новые линейки продукции
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Благодаря разносторонней поддержке города московские промышленники расширяют ассортимент продукции, увеличивают объёмы выпуска и поставляют её на отечественный и зарубежные дружественные рынки», — сказал Овчинский.
В настоящее время в Москве работает более 4,2 тыс. промышленных компаний.
Ежегодно открывается около 100 малых и порядка 40—50 средних и крупных предприятий.
Ранее сообщалось, что в Москве нарастили производство электроники, компьютеров и оптических изделий.