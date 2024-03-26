В Москве нарастили производство электроники, компьютеров и оптических изделий
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Об этом сообщает НСН.
«Объём отгрузки увеличился более чем в полтора раза, во многом благодаря росту количества отгруженного коммуникационного оборудования в 2,5 раза и бытовой электроники — более чем в четыре раза по сравнению с январём 2023 года», — заявил Ефимов.
В настоящее время в Москве работает около 370 предприятий, на которых изготавливаются электронные схемы, чипы и платы, коммуникационная аппаратура, медтехника, полупроводниковые приборы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные промышленные предприятия нарастили объём производства более чем в два раза за последние семь лет.