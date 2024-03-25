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Собянин заявил о росте промпроизводства в Москве в два раза за семь лет

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные промышленные предприятия нарастили объём производства более чем в два раза за последние семь лет.
Собянин заявил о росте промпроизводства в Москве в два раза за семь лет

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«В столице выпускают высокотехнологичное оборудование, лекарства и медизделия, комплектующие для автомобилей и машиностроения, обувь, одежду и другую продукцию», — рассказал мэр.

По его словам, на данный момент для промышленников предусмотрено более 20 системных городских мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы, льготная аренда земли при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов.

Ранее сообщалось, что бизнес Москвы нарастил энергопотребление на 6% в январе 2024 года.

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