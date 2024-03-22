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Бизнес Москвы нарастил энергопотребление на 6% в январе 2024 года

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Столичный бизнес нарастил энергопотребление на 6% в январе 2024 года, что свидетельствует об активном развитии производств, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Бизнес Москвы нарастил энергопотребление на 6% в январе 2024 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Энергопотребление является наиболее показательным из косвенных индикаторов активности бизнеса.

«Лидером стал промышленный сектор, энергопотребление в котором возросло на 11,7% — до 504 млн киловатт-часов. Это результат наращивания производственных мощностей и реализации программы по импортозамещению в промышленности», — сказал Ефимов.

В целом за данный период расход электричества на объектах столичного бизнеса составил 3,2 млрд киловатт-часов.

Ранее сообщалось, что в Москве производитель коммуникационных систем выпустил новый терминал связи.

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