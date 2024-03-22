Бизнес Москвы нарастил энергопотребление на 6% в январе 2024 года
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт kp.ru.
Энергопотребление является наиболее показательным из косвенных индикаторов активности бизнеса.
«Лидером стал промышленный сектор, энергопотребление в котором возросло на 11,7% — до 504 млн киловатт-часов. Это результат наращивания производственных мощностей и реализации программы по импортозамещению в промышленности», — сказал Ефимов.
В целом за данный период расход электричества на объектах столичного бизнеса составил 3,2 млрд киловатт-часов.
Ранее сообщалось, что в Москве производитель коммуникационных систем выпустил новый терминал связи.