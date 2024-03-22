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В Москве производитель коммуникационных систем выпустил новый терминал связи

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Московское предприятие разработало линейку многофункциональных терминалов для оперативно-диспетчерской связи, передачи сообщений и конференцсвязи.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Терминал, который изготовило предприятие «ЛОТЕС ТМ», устанавливается на рабочих местах с ограниченным пространством, а также может быть встроен в оборудование, рассказала заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Дарья Степанова.

По её словам, оборудование предназначено для подключения к ведомственным и корпоративным информсистемам, а также к системам охраны и пожарной безопасности.

К слову, производитель воспользовался «Банком технологий» — бесплатным сервисом подбора разработок по созданию программного обеспечения, аппаратных решений и вспомогательного оборудования.

Ранее НСН сообщала, что компания — производитель заливочных машин высокого давления из Москвы в 2023 году увеличила объёмы производства на 36% по сравнению с показателями предыдущего года, выпустив на рынок 50 соответствующих технических средств.

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