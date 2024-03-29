Маршруты трёх автобусов в Екатеринбурге изменят во время репетиций парада Победы

Маршруты трёх автобусов в Екатеринбурге будут изменены во время репетиций парада Победы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Речь идёт о маршрутах №81, 77 и 53. На улицах установят временные дорожные знаки, также изменится режим работы светофоров.

Движение будет перекрыто с 07:40 до 14:00. Репетиции запланированы на 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля.

Ранее сообщалось, что в Челябинске запустили умные трамваи, способные определять число вошедших пассажиров и количество оплаченных билетов.