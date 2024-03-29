Маршруты трёх автобусов в Екатеринбурге изменят во время репетиций парада Победы
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Речь идёт о маршрутах №81, 77 и 53. На улицах установят временные дорожные знаки, также изменится режим работы светофоров.
Движение будет перекрыто с 07:40 до 14:00. Репетиции запланированы на 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 18, 20 и 25 апреля.
Ранее сообщалось, что в Челябинске запустили умные трамваи, способные определять число вошедших пассажиров и количество оплаченных билетов.