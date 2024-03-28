RT в Telegram
Подпишись

В Челябинске начали курсировать «умные» трамваи

Короткая ссылка
В Челябинске запустили «умные» трамваи, способные определять число вошедших пассажиров и количество оплаченных билетов.
В Челябинске начали курсировать «умные» трамваи
  • Gettyimages.ru
  • © MariaKuzkina

Об этом сообщает ОТР.

В вагонах предусмотрена система климат-контроля. Также ведётся мониторинг самочувствия водителя.

Трамваи производят на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

«С каждым новым вагоном становится всё интереснее и интереснее, а для наших водителей работать всё лучше и лучше. Сама кабина изменилась, то есть мы ушли от аналога, пришли к электронному управлению, к сенсорному управлению. Уже система, которая управляет вагоном, она адаптивно помогает водителю», — заявил Владимир Старицын, водитель трамвая.

Ранее НСН сообщала, что строительство Южной рокады в Москве завершат до конца 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить