В Челябинске начали курсировать «умные» трамваи

В Челябинске запустили «умные» трамваи, способные определять число вошедших пассажиров и количество оплаченных билетов.

Об этом сообщает ОТР.

В вагонах предусмотрена система климат-контроля. Также ведётся мониторинг самочувствия водителя.

Трамваи производят на Усть-Катавском вагоностроительном заводе.

«С каждым новым вагоном становится всё интереснее и интереснее, а для наших водителей работать всё лучше и лучше. Сама кабина изменилась, то есть мы ушли от аналога, пришли к электронному управлению, к сенсорному управлению. Уже система, которая управляет вагоном, она адаптивно помогает водителю», — заявил Владимир Старицын, водитель трамвая.

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