RT поговорил с мамой мальчика, посвятившего стихотворение жертвам теракта
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По словам Ольги Шивяковой, ещё до теракта они запланировали поход на аттракционы, но после случившегося решили всё отменить. Мальчик сначала закапризничал, а когда узнал причину — согласился.
«Мама, конечно, сейчас нужно ехать не развлекаться, а идти в церковь молиться», — сказал ребёнок.
После трагедии мальчик написал стихотворение — «где-то там с ошибками, понятно, без знаков препинания». Мама внесла небольшие правки и предложила зачитать его на камеру. Сначала мальчик отказался, потому что «не готов», но позже всё-таки согласился.
На горячую линию психологов МЧС после теракта поступило уже более 3500 обращений.