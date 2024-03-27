RT поговорил с мамой мальчика, посвятившего стихотворение жертвам теракта

В сети завирусилось стихотворение мальчика Вити, которое он посвятил людям, погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Его мама рассказала RT, как сын написал произведение.

По словам Ольги Шивяковой, ещё до теракта они запланировали поход на аттракционы, но после случившегося решили всё отменить. Мальчик сначала закапризничал, а когда узнал причину — согласился.

«Мама, конечно, сейчас нужно ехать не развлекаться, а идти в церковь молиться», — сказал ребёнок.

После трагедии мальчик написал стихотворение — «где-то там с ошибками, понятно, без знаков препинания». Мама внесла небольшие правки и предложила зачитать его на камеру. Сначала мальчик отказался, потому что «не готов», но позже всё-таки согласился.

На горячую линию психологов МЧС после теракта поступило уже более 3500 обращений.