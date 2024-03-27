RT в Telegram
Подпишись

RT поговорил с мамой мальчика, посвятившего стихотворение жертвам теракта

Короткая ссылка
В сети завирусилось стихотворение мальчика Вити, которое он посвятил людям, погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Его мама рассказала RT, как сын написал произведение.
RT поговорил с мамой мальчика, посвятившего стихотворение жертвам теракта
  • Gettyimages.ru

По словам Ольги Шивяковой, ещё до теракта они запланировали поход на аттракционы, но после случившегося решили всё отменить. Мальчик сначала закапризничал, а когда узнал причину — согласился.

«Мама, конечно, сейчас нужно ехать не развлекаться, а идти в церковь молиться», — сказал ребёнок.

После трагедии мальчик написал стихотворение — «где-то там с ошибками, понятно, без знаков препинания». Мама внесла небольшие правки и предложила зачитать его на камеру. Сначала мальчик отказался, потому что «не готов», но позже всё-таки согласился.

На горячую линию психологов МЧС после теракта поступило уже более 3500 обращений.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить