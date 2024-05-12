Атаки начались на горячую линию Минздрава, созданную в Белгороде

На горячую линию, созданную в связи с обрушением подъезда в Белгороде, начались атаки, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.

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«На горячую линию начались атаки. Восстанавливаем связь», — написал он в своём Telegram-канале. Под завалами в Белгороде найден ещё один погибший, всего из-под обломков извлечены тела пяти человек.