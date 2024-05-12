Джокович не исключил, что ситуация с бутылкой стала причиной поражения на «Мастерсе» в Риме

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал поражение от чилийца Алехандро Табило на «Мастерсе» в Риме.

«Связано ли поражение с инцидентом с бутылкой? Не знаю, если честно. Нужно это проверить. Тренировки были другими. А сегодня при больших нагрузках было совсем плохо — не в смысле боли, а в смысле баланса. Просто нет координации. Я был совершенно другим игроком, не таким, как два дня назад», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Игра завершилась поражением Джоковича со счётом 2:6, 3:6.

Накануне в него угодила тяжёлая бутылка, когда серб раздавал автографы после матча второго круга с Корентеном Муте. Сообщается, что теннисист упал, из раны на его голове пошла кровь.

Ранее сообщалось, что Джокович избежал серьёзной травмы после удара бутылкой по голове.