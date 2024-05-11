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Джокович избежал серьёзной травмы после удара бутылкой по голове

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Первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался об инциденте с попаданием в него бутылки после матча на «Мастерсе» в Риме (Италия).
Джокович избежал серьёзной травмы после удара бутылкой по голове
  • AP
  • © Alessandra Tarantino

«Благодарим вас за тревожные сообщения. Это был несчастный случай, и я спокойно отдыхаю в отеле с пакетом со льдом. Увидимся со всеми в воскресенье», — написал Джокович в соцсетях.

Инцидент произошёл после матча второго круга с Корентеном Муте из Франции, который серб выиграл со счётом 6:3, 6:1.

Джокович после игры шёл в раздевалку, и в этот момент ему в голову бросили бутылку. Сообщается, что серб упал, из его головы пошла кровь.

Ранее Джокович заявил, что надеется ещё сыграть против Рафаэля Надаля до завершения карьеры.

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