Спасатели извлекли из-под завалов в Белгороде шестого погибшего, сообщает МЧС России.

«Шестой погибший извлечён из-под завалов в Белгороде», — говорится в заявлении.

Из-под завалов также спасли мужчину, его передали врачам. Момент, когда пострадавшего выносили с места происшествия, попал на видео.

ВСУ 12 мая нанесли удары по жилым кварталам Белгорода. Фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У» попали в жилой дом. Подъезд многоэтажного жилого дома обрушился с десятого по первый этаж. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.