Невролог Демьяновская предостерегла от бесконтрольного употребления антидепрессантов

Невролог, кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская заявила, что не стоит бесконтрольно принимать антидепрессанты, так как это грозит серьёзными последствиями для здоровья.

В беседе с Life.ru она отметила, что к побочным эффектам относятся тревожность, учащённый пульс, проблемы со сном, нарушение пищеварения, повышение массы тела.

«Если начать бесконтрольно принимать такие препараты, то проблемы со здоровьем весьма вероятны, не говоря уже об отсутствии ожидаемого эффекта от лечения», — считает Демьяновская.

По её словам, эффективное лечение может подобрать только специалист.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила о важности разнообразного питания во время поста. По словам эксперта, потребление соли должно быть умеренным.