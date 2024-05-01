Бармин: Запад ответственен за бедственное состояние Афганистана
- РИА Новости
Об этом сказал представитель делегации России Илья Бармин на 46-й сессии рабочей группы Совета ООН по правам человека в Женеве, пишет ТАСС.
По словам Бармина, мировое сообщество не имеет права забывать о военных преступлениях, совершённых армией США и других стран НАТО в Афганистане. Присутствие западных государств в Афганистане Бармин назвал безуспешным экспериментом по построению демократии по своему образцу.
«До сих пор не все они [преступления] получили должную правовую оценку», — заявил дипломат.
Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что «Талибан»* за год сделал для борьбы с наркотиками в Афганистане больше, чем за 20 лет возглавляемая США коалиция, которая была заинтересована в экспорте афганского героина в Россию.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.