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Медведев заявил о заинтересованности США в экспорте афганского героина в Россию

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«Талибан»* за год сделал для борьбы с наркотиками в Афганистане больше, чем за 20 лет возглавляемая США коалиция, которая была заинтересована в экспорте афганского героина в Россию, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
Медведев заявил о заинтересованности США в экспорте афганского героина в Россию
  • РИА Новости

Он привёл данные Управления по наркотикам и преступности ООН, согласно которым с конца 2022 года до настоящего момента производство наркотиков в Афганистане сократилось на 95%.

«Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны. Дополнительная радость: в Мексике всё по-прежнему», — написал Медведев в Telegram.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что, несмотря на то что США «унесли ноги» из страны, они не могут стереть свою вину за её беды.

Госдеп США пока не намерен публиковать доклад о выводе войск США из Афганистана.

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