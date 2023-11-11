Медведев заявил о заинтересованности США в экспорте афганского героина в Россию

«Талибан»* за год сделал для борьбы с наркотиками в Афганистане больше, чем за 20 лет возглавляемая США коалиция, которая была заинтересована в экспорте афганского героина в Россию, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.

Он привёл данные Управления по наркотикам и преступности ООН, согласно которым с конца 2022 года до настоящего момента производство наркотиков в Афганистане сократилось на 95%.

«Вот что бывает, когда из региона уходит тот, кто и был реально заинтересован в экспорте героина в Россию и другие страны. Дополнительная радость: в Мексике всё по-прежнему», — написал Медведев в Telegram.

Ранее посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что, несмотря на то что США «унесли ноги» из страны, они не могут стереть свою вину за её беды.

Госдеп США пока не намерен публиковать доклад о выводе войск США из Афганистана.