Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что несмотря на то, что США «унесли ноги» из страны, они не могут стереть свою вину за её беды.

«Американцы унесли ноги. Но в головах простых афганцев они не могут стереть свою вину за беды Афганистана. Они должны платить за битые горшки», — заявил Жирнов в интервью РИА Новости.

Посол также отметил, что эту мысль неоднократно проводил президент Владимир Владимирович Путин.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане.

23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.