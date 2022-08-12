Посольство России: незаконное удержание США финансовых ресурсов Афганистана неприемлемо

Посольство России в Вашингтоне назвало неприемлемой ситуацию, когда Соединённые Штаты незаконно удерживают финансовые ресурсы Афганистана.

«Считаем неприемлемой ситуацию, при которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы, принадлежащие афганскому народу», — говорится в сообщении в Telegram.

В ведомстве подчеркнули, что население Афганистана переживает беспрецедентный социально-экономический кризис, в то время как действия Вашингтона усугубляют страдания афганцев и провоцируют гуманитарную катастрофу в Афганистане.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане.

23 июня заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.