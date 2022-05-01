Захарова назвала цинизмом решение властей США о заморозке афганских активов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала циничным решение американских властей о заморозке иностранных активов Афганистана.

Захарова напомнила, что при выводе войск из Афганистана американские войска оставили в стране военную технику на сумму $7 млрд, а позднее Вашингтон принял решение о заморозке афганских активов на аналогичную сумму.

«Из-за катастрофических просчётов военного планирования, тотальной коррупции на местах и непонимания обстановки в Афганистане американцы после позорного бегства из этой страны оставили там своё имущество. Понимая, что им его никто не вернёт, они решили, что не станут отдавать деньги афганскому народу, ради свободы которого, по их словам, 20 лет боролись», — написала она в Telegram.

По мнению Захаровой, подобными действиями Соединённые Штаты наказали афганский народ, «который страдает от голода, холода и болезней».

«Наказали — за свои ошибки. Это верх цинизма», — заключила Захарова.

Ранее стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.

Хранящиеся на счетах банков США афганские активы отправлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Эксперты ООН по правам человека выразили обеспокоенность нарастающим гуманитарным кризисом в Афганистане и призвали власти США разблокировать активы Центробанка страны на сумму более $7 млрд.