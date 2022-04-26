В ООН призвали власти США разблокировать активы ЦБ Афганистана
«И без того критическое положение усугубляется мерами, введёнными США... Эксперты ООН призвали США... пересмотреть своё решение заблокировать зарубежные активы ЦБ Афганистана», — говорится в заявлении ООН.
11 февраля стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.
Хранящиеся на счетах банков США афганские активы отправлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.