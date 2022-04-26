В ООН призвали власти США разблокировать активы ЦБ Афганистана

Эксперты ООН по правам человека выразили обеспокоенность нарастающим гуманитарным кризисом в Афганистане и призвали власти США разблокировать активы Центробанка страны на сумму более $7 млрд.

«И без того критическое положение усугубляется мерами, введёнными США... Эксперты ООН призвали США... пересмотреть своё решение заблокировать зарубежные активы ЦБ Афганистана», — говорится в заявлении ООН. 11 февраля стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана. Хранящиеся на счетах банков США афганские активы отправлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.