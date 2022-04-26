В ООН призвали власти США разблокировать активы ЦБ Афганистана

Короткая ссылка
Эксперты ООН по правам человека выразили обеспокоенность нарастающим гуманитарным кризисом в Афганистане и призвали власти США разблокировать активы Центробанка страны на сумму более $7 млрд.

«И без того критическое положение усугубляется мерами, введёнными США... Эксперты ООН призвали США... пересмотреть своё решение заблокировать зарубежные активы ЦБ Афганистана», — говорится в заявлении ООН.

11 февраля стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.

Хранящиеся на счетах банков США афганские активы отправлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить