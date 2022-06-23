Небензя: попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане лицемерны

Россия считает лицемерными попытки США переложить ответственность за ситуацию в Афганистане на мировое сообщество. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Лицемерными выглядят попытки американских и натовских коллег переложить на международное сообщество в целом ответственность за текущую кризисную ситуацию в Афганистане и за восстановление страны», — заявил Небензя в ходе выступления в Совбезе ООН.

По его словам, за полгода показатели уровня жизни в Афганистане упали на треть, а афганцы «буквально поставлены на грань выживания».

В середине мая президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону тему возросшей активности террористов в Афганистане.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что в Афганистане было оставлено более 300 тыс. единиц тяжёлого и лёгкого стрелкового оружия Запада.