Путин обсудил с лидером Таджикистана возросшую активность террористов в Афганистане
- РИА Новости
«Проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего с учётом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок», — отмечается в заявлении.
Лидеры подтвердили, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут продолжать взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.
В апреле Индия и США призвали движение «Талибан»* не допустить использования территории Афганистана террористами.
* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.