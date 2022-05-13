Путин обсудил с лидером Таджикистана возросшую активность террористов в Афганистане

Президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону тему возросшей активности террористов в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Проведён обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего с учётом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок», — отмечается в заявлении.

Лидеры подтвердили, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут продолжать взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.

В апреле Индия и США призвали движение «Талибан»* не допустить использования территории Афганистана террористами.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.