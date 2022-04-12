Индия и США призвали талибов не допустить использования Афганистана террористами

Индия и США призвали движение «Талибан»* не допустить использования территории Афганистана террористами.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление по итогам встречи в формате «2 + 2» между главами МИД и Минобороны двух стран.

«Министры призвали талибов соблюдать резолюцию 2593 (2021) СБ ООН, которая требует, чтобы территория Афганистана никогда больше не использовалась для угроз или нападения на какую-либо страну, для укрытия или обучения террористов, а также для планирования или финансирования террористических атак», — отмечается в обращении.

Уточняется, что также министры двух стран призвали талибов выполнять все иные обязательства: уважать права человека всех афганцев, включая женщин, детей и представителей меньшинств, поддерживать свободу передвижения.

11 февраля стало известно, что американский президент Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.

Хранящиеся на счетах банков США афганские активы отправлены в единый специальный трастовый фонд в Федеральном резервном банке Нью-Йорка.

Официальный представитель движения «Талибан»*, пришедшего к власти в Афганистане, назвал это решение кражей, которая говорит о «высочайшем уровне человеческого и морального упадка страны и народа».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.