Талибы прокомментировали сообщение о блокировке активов Афганистана в США

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Официальный представитель движения «Талибан»* Мохаммад Наим прокомментировал сообщение о том, что президент США Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.
Талибы прокомментировали сообщение о блокировке активов Афганистана в США
  • AP

«Кража и распоряжение деньгами афганского народа, замороженными Соединёнными Штатами, свидетельствуют о высочайшем уровне человеческого и морального упадка страны и народа», — написал представитель политбюро движения Мохаммад Наим в своём Twitter-аккаунте.

Ранее Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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