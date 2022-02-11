Талибы прокомментировали сообщение о блокировке активов Афганистана в США

Официальный представитель движения «Талибан»* Мохаммад Наим прокомментировал сообщение о том, что президент США Джо Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана.

AP

«Кража и распоряжение деньгами афганского народа, замороженными Соединёнными Штатами, свидетельствуют о высочайшем уровне человеческого и морального упадка страны и народа», — написал представитель политбюро движения Мохаммад Наим в своём Twitter-аккаунте. Ранее Байден подписал указ о блокировании хранящихся в банках США $7 млрд активов Центрального банка Афганистана. * «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.