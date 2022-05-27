Патрушев: в Афганистане оставлено более 300 тысяч единиц западного стрелкового оружия

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал ситуацию с оружием в Афганистане.

«Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов — нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана, так и за его пределы. В основном речь идёт о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении», — сказал Патрушев в Душанбе в ходе четвёртого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«По нашим оценкам, речь идёт о более чем 1100 единицах бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолётах и 40 вертолётах разной степени исправности, до 350 артиллерийских орудиях, 500 минометах, 250 единицах противотанковых и зенитных комплексов, более 300 тыс. единиц тяжёлого и легкого стрелкового оружия», — отметил Патрушев.

В середине мая президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону тему возросшей активности террористов в Афганистане.

Лидеры подтвердили, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут продолжать взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.

В апреле Индия и США призвали движение «Талибан»* не допустить использования территории Афганистана террористами.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.