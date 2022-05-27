Патрушев: в Афганистане оставлено более 300 тысяч единиц западного стрелкового оружия

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал ситуацию с оружием в Афганистане.
Патрушев: в Афганистане оставлено более 300 тысяч единиц западного стрелкового оружия
  • РИА Новости

«Противодействие терроризму на афганской земле невозможно без устранения его ресурсной базы. Отдельный источник доходов — нелегальные поставки оружия как внутри Афганистана, так и за его пределы. В основном речь идёт о вооружениях, в огромных количествах брошенных западной коалицией при отступлении», — сказал Патрушев в Душанбе в ходе четвёртого раунда многосторонних консультаций по афганской проблематике.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совбеза России.

«По нашим оценкам, речь идёт о более чем 1100 единицах бронемашин и бронетранспортеров, порядка 40 самолётах и 40 вертолётах разной степени исправности, до 350 артиллерийских орудиях, 500 минометах, 250 единицах противотанковых и зенитных комплексов, более 300 тыс. единиц тяжёлого и легкого стрелкового оружия», — отметил Патрушев.

В середине мая президент России Владимир Путин и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон обсудили по телефону тему возросшей активности террористов в Афганистане.

Лидеры подтвердили, что компетентные ведомства России и Таджикистана будут продолжать взаимодействовать в целях обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.

В апреле Индия и США призвали движение «Талибан»* не допустить использования территории Афганистана террористами.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить