ООН: с августа экономика Афганистана сократилась на 30—40%

Заместитель руководителя по гуманитарным вопросам Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Рамиз Алакбаров заявил, что с августа 2021 года афганская экономика сократилась на 30—40%.

«Это, пожалуй, самая важная проблема в Афганистане, поскольку она может стать причиной конфликта и страданий. С августа афганская экономика сократилась примерно на 30—40%», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что объём производства и доходы в стране сократились на 20—30%, а число домохозяйств, получающих денежные переводы, уменьшилось на 50%.

Также, по словам Алакбарова, существует вероятность, что уровень безработицы в Афганистане может достичь 40% в этом году — по сравнению с 13% в 2021 году.

«Некоторые прогнозы указывают на то, что уровень бедности может вырасти до 97% к концу 2022 года», — добавил он.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов сообщил, что российский лидер Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану, если это понадобится.