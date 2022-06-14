МИД России: Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану при необходимости

Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов сообщил, что российский лидер Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану, если понадобится.

«Межведомственная делегация по итогам своей работы в Афганистане доложила президенту свои соображения, и Владимир Владимирович (Путин. — RT) дал принципиальное добро на выделение, в случае необходимости, определенного количества зерна с учётом ожидаемого урожая в России, дай бог, хорошего», — заявил Кабулов в эфире Первого канала.

Он уточнил, что объёмы такой помощи будут определяться правительством России.

Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков сообщил, что число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может достигнуть 13—15 млн человек в нынешнем году.