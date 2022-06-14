МИД России: Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану при необходимости

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Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов сообщил, что российский лидер Владимир Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану, если понадобится.
МИД России: Путин одобрил выделение срочной партии зерна Афганистану при необходимости
  • РИА Новости

«Межведомственная делегация по итогам своей работы в  Афганистане доложила президенту свои соображения, и Владимир Владимирович (Путин. — RT) дал принципиальное добро на выделение, в случае необходимости, определенного количества зерна с учётом ожидаемого урожая в России, дай бог, хорошего», — заявил Кабулов в эфире Первого канала.

Он уточнил, что объёмы такой помощи будут определяться правительством России.

Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков сообщил, что число людей, которые рискуют столкнуться с голодом из-за украинского кризиса, может достигнуть 13—15 млн человек в нынешнем году.

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