Госдеп США пока не намерен публиковать доклад о выводе войск США из Афганистана

Госдепартамент США пока не планирует публиковать доклад Белого дома о выводе войск из Афганистана.

Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«На данный момент таких планов нет», — цитирует его ТАСС.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол ранее потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена открыть доступ для доклада Белого дома о выводе войск, напоминает агентство.

Как отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в Афганистане было оставлено более 300 тыс. единиц тяжёлого и лёгкого стрелкового оружия Запада.