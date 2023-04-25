Госдеп США пока не намерен публиковать доклад о выводе войск США из Афганистана

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Госдепартамент США пока не планирует публиковать доклад Белого дома о выводе войск из Афганистана.
Госдеп США пока не намерен публиковать доклад о выводе войск США из Афганистана
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«На данный момент таких планов нет», — цитирует его ТАСС.

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Майкл Маккол ранее потребовал от госсекретаря Энтони Блинкена открыть доступ для доклада Белого дома о выводе войск, напоминает агентство.

Как отмечал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, в Афганистане было оставлено более 300 тыс. единиц тяжёлого и лёгкого стрелкового оружия Запада.

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