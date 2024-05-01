Экс-сотрудник МЧС в Добрянке Пермского края заявил о плохой ситуации в отделении

Бывший сотрудник пожарной части №115 в Добрянке Альберт заявил, что в данном отделении МЧС сложилась катастрофическая ситуация с условиями и материальным обеспечением.

Как он рассказал «Известиям», он уволился из МЧС ещё несколько месяцев назад, так как условия были ужасные.

«В пожарной части нет никаких условий. По уставу ПСЧ мы должны соблюдать санитарно-гигиенические нормы, в том числе себя в порядке держать. Но нет возможности сходить в душ и даже в туалет нормально. Там настолько плохие условия, что в гараже пожарных машин замерзает вода в автоцистернах», — отметил собеседник издания.

По его словам, сложности не только со зданием и техникой, но и с материальным обеспечением сотрудников.

«Покупаются за свой счёт шевроны, нашивки, вещмешки. Спальное помещение, где-то я читал, что бомжи живут лучше», — подчеркнул Альберт.

Как пишет издание, данное положение дел подтвердил и действующий сотрудник пожарной части. На условиях анонимности он поделился, что сотрудники МЧС в Добрянке увольняются из-за низких зарплат и очень большого риска для жизни. По его словам, из части уволились 17 человек.