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Глава Россельхознадзора Данкверт: молдавскую продукцию в России никто не забыл

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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе встречи с представителями молдавской партии «Возрождение» заявил, что молдавскую продукцию в России никто не забыл.
Глава Россельхознадзора Данкверт: молдавскую продукцию в России никто не забыл
  • РИА Новости

«Всегда ваша продукция на нашем рынке была очень конкурентной. Со своей стороны то, что вы говорите с сетями, дальше нам надо отработать списки предприятий, дальше контакты со службой. Мы в оказании помощи в том, чтобы на складах временного хранения продукция не стояла, а быстро оборачивалась, и сети, всё это мы делали и не один раз помогали», — сказал Данкверт.

Он также отметил, что Россия готова помогать молдавским фермерам.

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