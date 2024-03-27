Глава Россельхознадзора Данкверт: Россия готова помогать молдавским фермерам
- РИА Новости
Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровкий рассказал на встрече, что из-за действий молдавских властей осложнились отношения с Россией, что привело к бедствиям фермеров.
«Молдавским фермерам стало невыгодно выращивать ту продукцию, что у нас была, даже до садов дошло. У нас начинают вырубать яблоневые сады», — заявил Нестеровский.
В свою очередь, Данкверт отметил, что российская сторона готова оказать поддержку.
«Нужно только, чтобы вы со своей стороны правильно ориентировали службы, которые отвечают за безопасность продукции, чтобы они с нами эффективно сотрудничали... Нам надо помочь, чтобы вы улучшили наши контакты, но, как показывает практика, все смотрят на Брюссель... Мы способны организовать для вас поддержку», — заявил глава Россельхознадзора.
Во встрече, в частности, принимали участие лидер «Возрождения» Наталья Параска, а также члены бюро партии Василий Боля, Юрий Витнянский, Александр Нестеровский и Александр Суходольский.