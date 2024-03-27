Глава Россельхознадзора Данкверт: Россия готова помогать молдавским фермерам

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе встречи с представителями молдавской партии «Возрождение» заявил, что Россия готова помогать фермерам Молдавии, но при условии эффективного сотрудничества со стороны молдавских профильных служб.

Депутат парламента Молдавии Александр Нестеровкий рассказал на встрече, что из-за действий молдавских властей осложнились отношения с Россией, что привело к бедствиям фермеров.

«Молдавским фермерам стало невыгодно выращивать ту продукцию, что у нас была, даже до садов дошло. У нас начинают вырубать яблоневые сады», — заявил Нестеровский.

В свою очередь, Данкверт отметил, что российская сторона готова оказать поддержку.

«Нужно только, чтобы вы со своей стороны правильно ориентировали службы, которые отвечают за безопасность продукции, чтобы они с нами эффективно сотрудничали... Нам надо помочь, чтобы вы улучшили наши контакты, но, как показывает практика, все смотрят на Брюссель... Мы способны организовать для вас поддержку», — заявил глава Россельхознадзора.

Во встрече, в частности, принимали участие лидер «Возрождения» Наталья Параска, а также члены бюро партии Василий Боля, Юрий Витнянский, Александр Нестеровский и Александр Суходольский.