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В МИД России открыли траурную книгу для послов в связи с трагедией в «Крокусе»

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В пресс-центре МИД России была открыта траурная книга, в которой послы зарубежных стран могут оставить записи, посвящённые трагедии в «Крокус Сити Холле».
В МИД России открыли траурную книгу для послов в связи с трагедией в «Крокусе»
  • РИА Новости

Вместе с этим в брифинговых комнатах было организовано мероприятие по сдаче донорской крови, в котором приняли участие сотрудники министерства.

Отмечается, что всё организовывалось в рамках сердечного порыва.

«На самом деле, стены российского внешнеполитического ведомства всех объединили: словом и делом российские и зарубежные дипломаты демонстрируют единство мира в безоговорочном осуждении терроризма и сочувствии жертвам», — отметили в МИД.

Ранее российское посольство в Молдавии открыло электронную книгу соболезнований жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

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