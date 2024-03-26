В МИД России открыли траурную книгу для послов в связи с трагедией в «Крокусе»
- РИА Новости
Вместе с этим в брифинговых комнатах было организовано мероприятие по сдаче донорской крови, в котором приняли участие сотрудники министерства.
Отмечается, что всё организовывалось в рамках сердечного порыва.
«На самом деле, стены российского внешнеполитического ведомства всех объединили: словом и делом российские и зарубежные дипломаты демонстрируют единство мира в безоговорочном осуждении терроризма и сочувствии жертвам», — отметили в МИД.
Ранее российское посольство в Молдавии открыло электронную книгу соболезнований жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».