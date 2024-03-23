Посольство в Кишинёве открыло электронную книгу соболезнований жертвам теракта

Российское посольство в Молдавии открыло электронную книгу соболезнований жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

Об этом сообщает пресс-служба российской дипмиссии в Молдавии.

«Признательны неравнодушным жителям Молдовы за поддержку и сопереживание в тяжёлое для всех нас время», — сказано в заявлении.

В ведомстве также выразили соболезнования родным погибших и пострадавших.

Кроме того, посольство России в Кишинёве открыло электронную книгу соболезнований.

Неравнодушные граждане Молдавии несут цветы, свечи и детские игрушки к зданию посольства России.