Голикова: крайне тяжёлые раненые в «Крокусе» показывают положительную динамику

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пострадавшие во время теракта в «Крокус Сити Холле», которым врачи диагностировали крайне тяжёлое состояние, показывают положительную динамику.

«Это те как раз, кто находится в крайне тяжёлом состоянии, по некоторым из них день ото дня мы наблюдаем положительную динамику», — цитирует её РИА Новости.

Она отметила, что если 23 марта пострадавших в таком состоянии было 15, то 25 марта их осталось всего девять.

Ранее фельдшер Сергей Каширин рассказал, как столичные медики спасали пострадавших в «Крокусе».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.