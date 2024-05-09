Глава Тульской области Дюмин поздравил соотечественников с Днём Победы

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил россиян, в том числе ветеранов и военнослужащих с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал День Победы священным праздником и отметил, что сегодня на защиту страны встали верные сыны Отечества, продолжая священную миссию ветеранов.

«Вы, ваши боевые товарищи сражались, трудились за гранью человеческих сил. Вы одолели зло, равного которому ещё не знала история. Никто и никогда не принимал столько боли, потерь и испытаний», — сказал Дюмин во время выступления.

Россия никогда не забудет всех, кто насмерть стоял на рубежах обороны от Белого до Чёрного моря, кто самоотверженно поднимался и шёл в атаку, заявил губернатор.

«9 Мая — праздник со слезами на глазах. Самый главный и самый священный. День торжества справедливости и самой жизни», — сказал глава области.

Оружейная столица, являясь форпостом России, делает всё для победы, подчеркнул Дюмин. Тульские оборонные предприятия бесперебойно и чётко поставляют в армию необходимое вооружение, сказал губернатор.

Ранее президент Владимир Путин во время своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники специальной военной операции — герои, перед ними преклоняется вся страна.