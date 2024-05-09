Глава Тульской области Дюмин поздравил соотечественников с Днём Победы
- РИА Новости
«Вы, ваши боевые товарищи сражались, трудились за гранью человеческих сил. Вы одолели зло, равного которому ещё не знала история. Никто и никогда не принимал столько боли, потерь и испытаний», — сказал Дюмин во время выступления.
Россия никогда не забудет всех, кто насмерть стоял на рубежах обороны от Белого до Чёрного моря, кто самоотверженно поднимался и шёл в атаку, заявил губернатор.
«9 Мая — праздник со слезами на глазах. Самый главный и самый священный. День торжества справедливости и самой жизни», — сказал глава области.
Оружейная столица, являясь форпостом России, делает всё для победы, подчеркнул Дюмин. Тульские оборонные предприятия бесперебойно и чётко поставляют в армию необходимое вооружение, сказал губернатор.
Ранее президент Владимир Путин во время своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники специальной военной операции — герои, перед ними преклоняется вся страна.