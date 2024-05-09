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Глава Тульской области Дюмин поздравил соотечественников с Днём Победы

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил россиян, в том числе ветеранов и военнослужащих с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он назвал День Победы священным праздником и отметил, что сегодня на защиту страны встали верные сыны Отечества, продолжая священную миссию ветеранов.
Глава Тульской области Дюмин поздравил соотечественников с Днём Победы
  • РИА Новости

«Вы, ваши боевые товарищи сражались, трудились за гранью человеческих сил. Вы одолели зло, равного которому ещё не знала история. Никто и никогда не принимал столько боли, потерь и испытаний», — сказал Дюмин во время выступления.

Россия никогда не забудет всех, кто насмерть стоял на рубежах обороны от Белого до Чёрного моря, кто самоотверженно поднимался и шёл в атаку, заявил губернатор.

«9 Мая — праздник со слезами на глазах. Самый главный и самый священный. День торжества справедливости и самой жизни», — сказал глава области.

Оружейная столица, являясь форпостом России, делает всё для победы, подчеркнул Дюмин. Тульские оборонные предприятия бесперебойно и чётко поставляют в армию необходимое вооружение, сказал губернатор. 

Ранее президент Владимир Путин во время своей речи на параде в честь Дня Победы заявил, что все участники специальной военной операции — герои, перед ними преклоняется вся страна.

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