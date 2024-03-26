Пострадавшая в «Крокусе» рассказала, что спастись помогла бутылка воды
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Женщина уточнила, что воду они купили перед началом концерта.
«Началось задымление, мы вот успели облиться водой, чтобы как-то защитить себя», — рассказала она.
Ранее фельдшер Сергей Каширин рассказал, как столичные медики спасали пострадавших в «Крокусе».
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.