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Пострадавшая в «Крокусе» рассказала, что спастись помогла бутылка воды

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Одна из пострадавших в «Крокус Сити Холле», Маргарита Чавычалова, рассказала, что спастись ей помогла бутылка с водой, которой они с мужем облили себя, когда началось задымление.
Пострадавшая в «Крокусе» рассказала, что спастись помогла бутылка воды
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Женщина уточнила, что воду они купили перед началом концерта.

«Началось задымление, мы вот успели облиться водой, чтобы как-то защитить себя», — рассказала она.

Ранее фельдшер Сергей Каширин рассказал, как столичные медики спасали пострадавших в «Крокусе».

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.

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