Пострадавшая в «Крокусе» рассказала, что спастись помогла бутылка воды

Одна из пострадавших в «Крокус Сити Холле», Маргарита Чавычалова, рассказала, что спастись ей помогла бутылка с водой, которой они с мужем облили себя, когда началось задымление.

РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости. Женщина уточнила, что воду они купили перед началом концерта. «Началось задымление, мы вот успели облиться водой, чтобы как-то защитить себя», — рассказала она. Ранее фельдшер Сергей Каширин рассказал, как столичные медики спасали пострадавших в «Крокусе». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.